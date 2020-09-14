شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهاجم 29 مليون شخص حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم اقترب من 29 مليونا صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 28 مليونا و996 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 6ر19 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 924 ألف حالة.