شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الحاكم في اليابان ينتخب يوشيهيدي سوجا لخلافة آبي والان نبدء بالتفاصيل

انتخب الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان اليوم الاثنين المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوجا لرئاسة الحزب ليخلف شينزو آبي، مما يمهد الطريق أمامه ليتولى منصب رئيس الوزراء المقبل.

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