شكرا لقرائتكم خبر عن لوس انجليس ..إصابة ضابطي شرطة في «كمين مسلح» والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت أن نائبا ونائبة لقائد الشرطة أصيبا بعدة جروح بالرصاص وحالتهما حرجة حيث أجريت لهما عمليات جراحية. وما زال الجاني هاربا.
وقالت الشرطة إن الحادث سجلته كاميرات أمن في محطة مترو قريبة. وأعاد الرئيس دونالد ترامب بث المقطع المصور على تويتر يوم الأحد وقال "حيوانات لا بد من تعنيفها بقوة".
وقال فيما بعد في إشارة إلى النائبين " إذا ماتا لا بد من محاكمة سريعة لتطبيق عقوبة الإعدام على القاتل. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف ذلك".
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