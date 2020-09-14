شكرا لقرائتكم خبر عن لوس انجليس ..إصابة ضابطي شرطة في «كمين مسلح» والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مسلح النار فأصاب اثنين من نواب قائد شرطة منطقة لوس انجليس بجروح خطيرة أثناء جلوسهما في سيارة دوريتهما في ساعة متأخرة من مساء السبت في هجوم تم تصويره. وأظهرت مشاهد للحادث بثتها إدارة قائد الشرطة المشتبه به يقترب سيرا على الأقدام من السيارة المتوقفة في مدينة كومبتون ويطلق النار من مسدس من خلال النافذة الجانبية قبل هروبه. وقالت الإدارة على تويتر إن " المسلح اتجه نحو النائبين وأطلق النار دون انذار أو استفزاز".

وأضافت أن نائبا ونائبة لقائد الشرطة أصيبا بعدة جروح بالرصاص وحالتهما حرجة حيث أجريت لهما عمليات جراحية. وما زال الجاني هاربا.

وقالت الشرطة إن الحادث سجلته كاميرات أمن في محطة مترو قريبة. وأعاد الرئيس دونالد ترامب بث المقطع المصور على تويتر يوم الأحد وقال "حيوانات لا بد من تعنيفها بقوة".

وقال فيما بعد في إشارة إلى النائبين " إذا ماتا لا بد من محاكمة سريعة لتطبيق عقوبة الإعدام على القاتل. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف ذلك".