شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020 توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الإثنين، 14/أيلول/2020.

Advertisements وقالت، في نشرتها: بمشيئة الله تعالى - استمرار تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تأثر العوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.