رئيس الوزراء اليوناني يطالب تركيا بإظهار حسن النية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طالب مسؤول يوناني، تركيا بإظهار حسن النية.



وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، امس إن بلاده قوة سلام بالمنطقة، لافتا إلى تحالفاتها القوية.

التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء اليونان في مؤتمر صحفي جاءت بعد ساعات من إعلان تركيا سحب سفينة تنقيب كانت سببا لتوتر العلاقات بين أنقرة وأثينا.

Advertisements

وأعلنت تركيا، الأحد، سحب سفينة التنقيب "أوروك ريس" من المياه الإقليمية اليونانية بعد تزايد الضغط الدولي ضد أطماعها في مناطق طاقة واعدة شرق المتوسط.

ورحبت اليونان بالخطوة التركية التي جاءت على عكس الخطابات النارية التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الأيام الماضية.

وعلى ما يبدو أظهر الاصطفاف الأوروبي والأمريكي خلف اليونان وقبرص ضعف الموقف التركي.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مباحثات في قبرص، السبت، بدت كرسالة لأنقرة بالتراجع عن خطواتها الاستفزازية