محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (أ ش أ):

سجل مسؤولو الصحة في ولاية "فيكتوريا" الأسترالية 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم الإثنين أنه تم أيضا تسجيل 6 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت ولاية "فيكتوريا" قد فرضت حظرا للتجول ليلا حيث إنها تعد ثاني أكثر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد وتم تسجيل أكبر عدد حالات إصابة بها خلال الأسابيع الماضية.

وكان حاكم الولاية دانييل أندروز قد أعلن الشهر الماضي نشر 500 جندي بالجيش في الولاية لدعم تنفيذ أوامر العزل الذاتي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت السلطات أنه سيتم تغريم من ينتهك تلك القرارات مبلغ خمسة آلاف دولار أسترالي وسيتم استثناء فقط من يحتاجون للرعاية الطبية العاجلة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولاية "فيكتوريا" الأسترالية تسجل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.