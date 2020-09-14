الصحة العالمية قلقة من تسجيل ارتفاع بإصابات كورونا يوميا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2020 8:21 صباحًا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها جراء تسجيل ارتفاع كبير بإصابات فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم .

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة.

وذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.

وأعلنت المنظمة الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية في السادس من سبتمبر وهو 306 آلاف و857 حالة.

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وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت الولايات المتحدة والهند أكثر من ألف حالة وفاة، وأعلنت البرازيل وفاة 874.

ويعود الرقم القياسي لعدد الوفيات اليومية إلى 17 أبريل حين أعلنت منظمة الصحة وفاة 12 ألفا و430 حالة.

ويواصل وباء كوفيد-19، الناجم عن تفشي فيروس كورونا، الانتشار وحصد المزيد من البشر في مختلف أنحاء العالم، حيث يقترب إجمالي الإصابات بالفيروس من 30 مليونا، فيما تقترب الوفيات الناجمة عنه من المليون وفاة.

فقد أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 28.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 918894 حالة.

وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق في العالم، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة من حيث الأكثر إصابة ووفيات، وحلت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين .

وحلت البرازيل ثالثة من حيث إجمالي عدد الإصابات، وسجلت 4,315,687 إصابة، في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس 131,210 وفيات، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.