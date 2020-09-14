نيوزيلندا تعلن رفع كافة قيود كورونا في سبتمبر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ 37 دقيقة

أعلنت حكومة نيوزيلندا عن رفع كافة القيود، التي فرضتها جراء تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا الجديد، في الثلث الأخير من شهر سبتمبر الجاري.

ووفقا لتقارير سوف ترفع نيوزيلندا القيود والإجراءات التي فرضتها في كل أنحاء البلاد بسبب وباء كوفيد-19 في 21 سبتمبر، واستثنت السلطات النيوزيلندية مدينة، أوكلاند، أكبر مدن البلاد، وبؤرة تفشي موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إنه ستتم مراجعة القيود في أوكلاند الأسبوع المقبل.

وأضافت أرديرن أنه تقرر أيضا تخفيف شروط التباعد في الطائرات ووسائل النقل العام الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

Advertisements

يشار إلى أن السلطات الصحية في نيوزيلندا سجلت في الرابع من سبتمبر الجاري أول حالة وفاة بـفيروس كورونا منذ أكثر من ثلاثة شهور من دون إصابات أو وفيات بالفيروس منذ 28 مايو الماضي.

واعتبرت تلك الوفاة، الأولى من موجة التفشي الثانية، التي صارت تعرف بـ”مجموعة أوكلاند”، التي تم ربط 152 شخصا بها.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت صباح اليوم الاثنين عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة.

وذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات في حالات الإصابة بالفيروس.