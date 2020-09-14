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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع قبرص يتهم تركيا بخلق "حالة توتر" شرق المتوسط والان مع التفاصيل
الإثنين 14 سبتمبر 2020
اتهم وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس، الأحد، تركيا بخلق حالة من التوتر في علاقاتها باليونان وقبرص بتجاهلها للقانون الدولي.
وأشار أنجيليديس في هذا الصدد إلى استمرار التحركات التركية غير القانونية في منطقة شرق البحر المتوسط المتوسط.
ودخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة القبرصية التركية؛ حيث وقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس اتفاقية تتضمن إنشاء مركز تدريب دفاعي في الجزيرة.
ووفقاً للاتفاقية الأمريكية القبرصية فإنه سيتم إنشاء مركز في مدينة لارنكا، تجرى فيه عمليات التدريب في مجال معالجة وتخزين المواد الكيميائية والبيولوجية الخطرة، وضمان أمن الموانئ البحرية، فضلا عن الأمن الإلكتروني وغيرها من أمور دفاعية.
وأمام التحركات الأوروبية لـ"لجم" تصرفاتها، اضطرات تركيا إلى سحب سفينة تنقيب التنقيب (أوروك ريس) من شرق المتوسط، في خطوة جاءت غداة زيارة بومبيو لقبرص، وهو ما قابلته اليونان بالترحيب.
ومع تصاعد المخاوف من انزلاق شرق المتوسط للحرب، أثارت التحركات التركية في تلك المنطقة ومن بينها إرسال سفن تنقيب في المياه الإقليمية لقبرص واليونان غضبا دوليا وإقليميا
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