شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تقترب من 30 مليوناً والان نبدء بالتفاصيل
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و501313 إصابة و193755 وفاة.
وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و754356 إصابة و78586 حالة وفاة.
وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و330455 إصابة و131625 حالة وفاة وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.
وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و062811 حالة و18578 حالة وفاة.
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