شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الحاكم في اليابان يختار خليفة شينزو آبي والان نبدء بالتفاصيل

يجري الحزب الحاكم في اليابان سباقا اليوم الاثنين لانتخاب من يتولى زعامة الحزب خلفا لرئيس الوزراء شينزو آبي، الذي أعلن استقالته بسبب مشاكل صحية في أواخر أغسطس الماضي. ويتنافس المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا ووزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا على خلافة آبي في زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. وستُعقد جلسة برلمانية استثنائية يوم الأربعاء للاعلان عن رئيس الوزراء الجديد للبلاد في نفس وقت استقالة آبي رسميًا من منصبه كرئيس للوزراء. ويتوقع محللون ووسائل إعلام يابانية أن يفوز سوجا، الذي شغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء في عهد آبي، في السباق لخلافته. وسيتولى رئيس الوزراء الياباني الجديد منصبه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ركودًا تاريخيًا وجائحة كوفيد19-، فضلاً عن الحشد العسكري الصيني والتهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

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