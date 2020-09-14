لضمان سلامتهم... "تنمية المجتمع بدبي" تُطلق خطاً ساخناً لحماية ودعم كبار السن في الإمارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق الخط الساخن لحماية ودعم كبار السن من المواطنين والمقيمين في إمارة دبي وذلك في إطار استكمال منظومة الحماية التي نصت عليها سياسة كبار السن في الإمارة وأوكلت مسؤوليتها للهيئة وبهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة تتيح تطوير برامج وخدمات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتحسين جودة حياة كبار السن وضمان سلامتهم.



ويستقبل الخط الساخن 800988 اتصالات كبار السن أو القائمين على رعايتهم على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية بما في ذلك طلبات الدعم والاستفسارات المتعلقة بالخدمات سواء الصحية أو القانونية أو الاجتماعية.

كما يستقبل الخط الساخن بلاغات الانتهاكات وطلبات الحماية ويشرف متخصصون في مجال رعاية وحماية كبار السن على التعامل مع الاستفسارات والبلاغات ليتم التدخل وتوفير الدعم والمساندة بدون تأخير عندما يقتضي الأمر بالتعاون مع الجهات المعنية.

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يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتوفير قنوات تواصل مباشرة وميسرة للمتعاملين لاسيما الفئات الأكثر عرضة للضرر كالأطفال وأصحاب الهمم وكبار السن تعزز من فعالية وكفاءة منظومة الحماية وتسهل التدخل في حال تعرضهم لخطر.

كانت الهيئة قد أطلقت منذ ظهور خلال جائحة كورونا مشروع قاعدة بيانات لكبار السن من المواطنين والمقيمين في إطار مبادرة “نتواصل ونحمي” تم من خلاله جمع بيانتهم الاجتماعية والصحية وأماكن إقامتهم والتعرف إلى احتياجاتهم ما أتاح صورة أوسع عن الإجراءات والبرامج التي يجب اعتمادها لاستكمال منظومة الحماية والرعاية.

وقال حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع: “منحت القيادة أولوية خاصة لكبار السن واعتمد المجلس التنفيذي لحكومة دبي في مايو الماضي سياسة خاصة لتمكين كبار المواطنين وتعزيز استفادة المجتمع من خبراتهم، والحماية والمشاركة المجتمعية لكبار المواطنين وكبار السن في إمارة دبي والتي أعدتها هيئة تنمية المجتمع”.

وأضاف أن الحماية من الإساءة والإهمال وضمان الرعاية الضرورية جزء لا يتجزأ من هذه السياسة ويأتي الخط الساخن ليستكمل منظومة الحماية ويتيح قناة تواصل على مدار الساعة يمكن لجميع سكان الإمارة الاستفادة منها للإبلاغ عن أي إساءة أو إهمال بحق كبار السن فضلاً عن تقديم الاستفسارات والتعرف إلى الخدمات.

ونوه إلى أنه إضافة إلى الخط الساخن تستقبل الهيئة استفسارات وطلبات وبلاغات كبار المواطنين والمقيمين والقائمين على رعايتهم عبر البريد الإلكتروني [email protected] فضلاً عن مركز الاتصال الرئيسي 8002121.