- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. 250 درهماً فحص فيروس كورونا في دبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت هيئة الصحة بدبي، أنها خفضت، مؤخراً، أثمان الفحوصات المخبرية (PCR) لفيروس كورونا «كوفيد 19»، لتكون 250 درهماً، وذلك حرصاً من جانبها على توسيع نطاق الفحوصات الطبية الاستباقية التي تواصلها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في دبي.
جاء ذلك بعد التنسيق والتوافق مع الجهات المعنية، وتوافقاً من الهيئة مع الاتجاه العام لأثمان الفحوصات، وما هو متبع على مستوى الدولة في هذا الجانب.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، أمس، إنها لن تدخر وسعاً في سبيل تهيئة جميع الظروف وتيسير كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز جهود مكافحة «كوفيد 19»، والحفاظ على سلامة المجتمع وصحة وحياة أفراده.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. 250 درهماً فحص فيروس كورونا في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.