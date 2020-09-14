شكرا لقرائتكم مصر ردا على مستشار أردوغان: نرصد الأفعال لا الأقوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - "نرصد ونقيم الأفعال وليس الأقوال" بتلك العبارة رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري على تصريحات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول وجود تقارب بين القاهرة وأنقرة حول الملف الليبي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأحد، "نرصد الأفعال، فإذا لم تكن الأحاديث والتصريحات متفقة مع السياسات على الأرض تصبح بلا أهمية".

ومنتقدا السياسات التركية في المنطقة، قال "السياسات التي نراها بالتواجد على الأراضي السورية والعراقية والليبية، بالإضافة إلى التوتر القائم في شرق المتوسط، جميعها تنبئ بسياسات مزعزعة للاستقرار في المنطقة".

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كما أكد أن كل ما يحدث على الأرض لا يشي بالسعي إلى الحوار والتفاهم من قبل تركيا، فالأمر ليس بالأقوال بل الأفعال التي تعزز الاستقرار ولا تتناقض مع القرارات والشرعية الدولية".

وكان أقطاي قال في تصريحات صحفية الأحد: هناك تقارب وتواصل بين الطرفين حول الملف الليبي... فالحكومتان والشعبان يجب أن يتقاربا".

يشار إلى أن عدة ملفات أججت الخلاف بين أنقرة والقاهرة، على رأسها دعم الأولى للإخوان، واحتضانها للقيادات الهاربة من مصر، فضلاً عن الملف الليبي والسوري، وشرق المتوسط.