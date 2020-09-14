شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تخبطات القصر الأميرى فى الدوحة بسبب سيطرة تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخبطات شديدة يشهدها القصر الأميرى فى قطر، بسبب سيطرة تميم بن حمد على الأمور الداخلية فى القصر، واضطهاد وطرد كل من ينتقده أو يعارضه فى القصر الأميري.

وكشف تقرير عن تفاصيل جديدة حول التخبطات والأزمات الداخلية التى تشهدها قطر بعد إقالة عبد الله بن ناصر بن خليفة، رئيس الوزراء القطرى من منصبه، وذلك بسبب ما يقوم به تميم من تحكمات فى القصر الأميرى .

وأضاف التقرير، أن هناك ازمات كبيرة تشهدها قطر، فى الوقت الحالي، وكشف التقرير تفاصيل لاول مرة عن كواليس ما دار فى القصر الاميرى بالدوحة بعد الاطاحة برئيس الوزراء القطرى من منصبه، وذلك بعد اعتراضه على سياسات تميم بن حمد، وان هناك حالة من الغضب الشديد نتيجة لسياسات الفرد الوحيد التى ينتهجها تميم، اضافة الى التدخلات التركية فى شئون قطر الداخلية وهو ما اغضب القطريين والمسئولين القطريين.