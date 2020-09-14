حدث ليلاً| شروط التطوع لاختبارات لقاح كورونا والصحة تعلن بيان كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"زيادة طفيفة".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة.

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أديب: "مصر بلد المساجد.. والجوامع عندنا أكتر من البيوت"

استعرض الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من الفيديوهات التي تثبت هدم تركيا للجوامع، وذلك ردًا على المواقع التي وجهت الاتهامات له بتجزئة فيديوهات خاصة بهدم المباني والمساجد في تركيا.

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الصحة تُفعّل موقع تسجيل المتطوعين لإجراء تجارب لقاح كورونا في مصر

فعلت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، موقعها الإلكتروني لتسجيل طلبات التطوع لإجراء الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد.

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"تستمر لسنة".. الصحة تكشف شروط التطوع لاختبارات لقاح فيروس كورونا

كشف الدكتور إيهاب كمال، مدير عام إدارة الحميات بوزارة الصحة، عن شروط التطوع لاختبارات لقاحات فيروس كورونا.

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"فايزر": لقاح كورونا قد يتاح للأمريكيين قبل نهاية العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية، ألبرت بورلا، إنه من المحتمل أن توفر الولايات المتحدة لقاحا للأمريكيين ضد مرض (كوفيد–19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن الشركة مستعدة لهذا السيناريو.

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وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل

وصل مساء اليوم السبت، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، إلى واشنطن للتوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

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إصابات "كورونا" عربياً تقترب من 1.5 مليون حالة.. ووفيّات العراق تتجاوز 8 آلاف

شهد منحنى الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجدّ (كوفيد-19)، في الدول العربية تسجيل 13 ألفاً و93 حالة جديدة، لترتفع حصيلة المُصابين إلى مليون و429 ألفاً و285 حالة، في الوقت الذي وصل فيه عدد الوفيّات إلى 26 ألفاً و155 حالة، حتى يوم الثالث عشر من سبتمبر الجاري، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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منظمة الصحة العالمية: رقم قياسي جديد في عدد إصابات كورونا المسجلة يومياً

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد شهدت تسجيل رقم قياسي جديد.

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الانتخابات الأمريكية 2020.. الملياردير بلومبيرج يتعهد بـ 100 مليون دولار لحملة بايدن في ولاية فلوريدا

تعهد الملياردير مايك بلومبيرج بما لا يقل عن 100 مليون دولار لمساعدة حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئاسية في ولاية فلوريدا.

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أوراكل تفوز بصفقة لتشغيل "تيك توك" في أمريكا

قبلت تيك توك عرض شركة أوراكل لتشغيل تطبيق التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير متعددة في منصات إخبارية أمريكية.

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