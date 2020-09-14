إعادة محاكمة متهم بقضية "حريق حي الوراق".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهم واحد، في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاوله حرق مبني حي الوراق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد متولي وعماد الدرمللي.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين بعدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدًا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، وحازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.