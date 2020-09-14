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نيوزيلندا ترفع قيود كورونا باستثناء مدينة واحدة

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ترفع نيوزيلندا القيود التي فرضتها في كل أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا في 21 سبتمبر أيلول باستثناء أوكلاند أكبر مدنها بؤرة تفشي موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إنه ستتم مراجعة القيود في أوكلاند الأسبوع المقبل.

وقالت أيضا إنه تقرر تخفيف شروط التباعد في الطائرات ووسائل النقل العام الأخرى.

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