شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. حالات الوفاة جراء كورونا تقترب من 71 ألف والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 4408 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 217 حالة وفاة جديدة يوم الأحد ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 668381 حالة والوفاة إلى 70821 حالة.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.