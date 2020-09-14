توقيف شخصين على صلة بحادث طعن غربي ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، توقيف شخصين على صلة بحادث طعن غربي البلاد.
وأوقفت الشرطة رجلين لصلتهما بطعن سائق سيارة في شتولبرج، بالقرب من مدينة آخن (غرب)، حيث يتم التعامل مع الحادث على أنه هجوم متطرف محتمل.
كان المجني عليه (23 عاما) يقود السيارة ببطء عندما فتح رجل باب السيارة وطعنه في ذراعه، غير أن الإصابة لا تشكل خطرا على حياة المجني عليه، وتم إسعافه بالمستشفى.
وذكرت صحيفتان ألمانيتان أنه تردد أن مرتكب عملية الطعن كان يصيح مرددا عبارة " الله أكبر " .
وأفادت تقارير بأن الشخص المشتبه به فى تنفيذ عملية الطعن على قائمة المراقبة الخاصة بجهاز الأمن الداخلي، وفقا لصحيفة بيلد، التي ذكرت أن وضع المشتبه به قد تم تعديله إلى مستوى التهديد بعد الهجوم.
وقامت الشرطة باحتجاز المشتبه به مساء الأحد، حيث كان مسافرا كأحد الركاب في سيارة، واعتقلت أيضا سائق السيارة.
وقالت شرطة كولونيا على تويتر إن المشتبه به وسائق السيارة وضابط شرطة أصيبوا جميعهم خلال المواجهة التي وقعت على بعد 3 كيلومترات من مكان الهجوم.
وقالت الشرطة إن المهاجم والضحية يعرفان بعضهما البعض. ولم تدل بمزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا:" لا نستطيع في هذه اللحظة أن نستبعد التطرف كدافع للجريمة".
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