وزير خارجية دويلة الامارات يصل واشنطن لتوقيع اتفاقية التطبيع مع العدو الاسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن وصل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان الى العاصمة الأمريكية واشنطن للتوقيع على اتفاق التطبيع الاماراتي الاسرائيلي غدا الثلاثاء.

وقالت وكالة انباء الامارات أن الوفد المرافق لوزير الخارجية يضم كل من وزير الاقتصاد ووزير الدولة للشؤون المالية ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق تسوية وتطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني ،الأمر الذي لاقى استنكارا شديدا في الشارعين العربي والاسلامي.

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