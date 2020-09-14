شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف حملات قطر لتحسين صورتها.. مليار دولار لغسيل السمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير جديد بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت يكشف حجم الاموال التى تقوم قطر بصرفها فى الخارج لتحسين صورتها أمام دول العالم، من خلال دفع ملايين الدولارات للعديد من مراكز الابحاث والدراسات بأمريكا لأعداد تقارير تحسن صورة قطر، وتخفى جرائمها ودعمها للإرهاب.
وكشف عن أسماء وتفاصيل المراكز التى تقوم قطر ونظام تميم بصرف الاموال عليه، وتشغيله لحساب نظام الأسرة الحاكمة فى قطر، كما يرصد تفاصيل المقرات التى تعمل فيها هذه المراكز المشبوهة، والتى تعد تقارير تشوه صورة الدولة المصرية والدول العربية الأخرى.
كما رصد التقرير، ما تقوم به قطر من شراء مساحات كبرى فى عدد كبير من الصحف الاجنبية، لأعداد الاخبار والتقارير التى تحسن وجه أمير قطر أمام العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير يكشف حملات قطر لتحسين صورتها.. مليار دولار لغسيل السمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.