أوراكل تفوز بصفقة لتشغيل "تيك توك" في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - سان فرانسيسكو - (د ب أ):

قبلت تيك توك عرض شركة أوراكل لتشغيل تطبيق التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير متعددة في منصات إخبارية أمريكية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الأحد نقلاً عن مصدر لم تكشف عنه قوله إن شركة أوراكل ستكون "الشريك التقني الموثوق به" لتيك توك في صفقة من غير المتوقع أن تكون عملية بيع كاملة.

وذكر تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" أن أوراكل اختيرت "كشريك" بعد أن رفضت تيك توك عرض مايكروسوفت.