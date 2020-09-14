بايت دانس ترفض عرض مايكروسوفت للاستحواذ على تيك توك

محمد اسماعيل - القاهرة - سان فرانسيسكو - (د ب أ):

قالت شركة مايكروسوفت يوم الأحد إن شركة بايت دانس الصينية رفضت عرضها للاستحواذ على منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي، مما يلقي بمزيد من عدم اليقين بشأن مستقبل تشغيل تيك توك في الولايات المتحدة.

وقالت مايكروسوفت في بيان "أبلغتنا بايت دانس اليوم بأنها لن تبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى مايكروسوفت".

وأضافت "نحن على ثقة من أن اقتراحنا كان سيكون مفيدًا لمستخدمي تيك توك، وحماية مصالح الأمن القومي في الوقت ذاته".

وأصبح التطبيق نقطة محورية في إثارة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حيث أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى حظر التطبيق في 20 سبتمبر الجاري ما لم يتم بيعه لشركة أمريكية.