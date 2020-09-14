منظمة الصحة العالمية: رقم قياسي جديد في عدد إصابات كورونا المسجلة يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ):

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد شهدت تسجيل رقم قياسي جديد.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم تسجيل 307 آلاف و 930 حالة إصابة على مستوى العالم خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرت مساء الأحد.

وهذا الرقم يزيد بحوالي ألف حالة عن آخر أعلى رقم قياسي يومي والمسجل قبل أسبوع.

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وتم تسجيل أكثر من 28.6 مليون حالة إصابة في جميع أنحاء العالم منذ بدء تفشي الفيروس في أواخر العام الماضي.

ويعتقد الخبراء أن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من العدد المعلن رسميا.

وتوفي أكثر من 917 الف شخص بسبب كوفيد-19، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية. وشهد يوم الأحد تسجيل نحو 5500 حالة وفاة خلال 24 ساعة.