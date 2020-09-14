شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: إصابات كورونا اليومية تسجل رقماً قياسياً والان نبدء بالتفاصيل
كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم اليوم الأحد بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة.
وذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات. وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.
وأعلنت المنظمة الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية في السادس من سبتمبر أيلول وهو 306 آلاف و857 حالة.
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