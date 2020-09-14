شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء قمة مصغرة بين قادة دول وسط إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الكونغو الديموقراطية اليوم إرجاء قمة إقليمية مصغّرة إلى أجل غير مسمى، كان سيبحث خلالها رؤساء خمس دول مسألة الأمن في منطقة البحيرات العظمى الإفريقية.

وقالت وزيرة خارجية الكونغو الديموقراطية ماري تومبا نزيزا إنّ "القمة ستنعقد ولكن ليس في الموعد المقرر.

وكان رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي أبلغ مجلس وزرائه الأسبوع الماضي أنّ "قمة مصغّرة ستنعقد في غوما، تجمعه برؤساء أوغندا ورواندا وبوروندي وأنغولا"، من دون تحديد موعد.

وقال إنّ القمة ستخصص للتباحث في شأن "السلام والأمن في المنطقة، العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين هذه الدول والنهوض بالنشاط الاقتصادي في ظل الظرف الحالي الذي تهيمن عليه مكافحة وباء كوفيد-19".