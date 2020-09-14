شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يهاجم مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال الساعات الأولى من فجر أمس الأحد سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية لميليشيات الحوثي في أماكن عدة بصنعاء وضواحيها، كما استهدفت أربع مسيرات للميليشيات كانت على وشك الانطلاق من قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء، بحسب ما قالت قناة العربية.

ونقلت العربية عن مصادر محلية قولها إن الغارات استهدفت معسكر سلاح الصيانة الذي تتخذه الميليشيات ورشة لتطوير الأسلحة، وثكنات ومواقع عسكرية في مديرية بني الحارث وجبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة، ومعسكر السواد مركز قيادة قوات الحرس الجمهوري سابقًا بمنطقة سواد حزيز جنوب العاصمة صنعاء.

وكانت طائرات التحالف استهدفت فجر السبت مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب الطائرات المسيّرة التابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية في محيط صنعاء.

وأكد شهود عيان أن مقاتلات التحالف شنت، فجر السبت، تسع غارات على مجمع دائرة الهندسة العسكرية ومقر جهاز الأمن القومي في ضاحية سعوان شرق العاصمة صنعاء.

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وبحسب المتحدث باسم القوات اليمنية وضاح الدبيش فإن الطائرات استهدفت اجتماعًا للقيادات الرفيعة بجماعة الحوثي في المعسكر.

كما قتل 35 مسلحًا حوثيًا، الجمعة، بينهم قيادات ميدانية بارزة، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني شرق صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة: لقي أكثر من 35 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم بينهم أربع قيادات ميدانية بارزة، بنيران مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الجفرة وسلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرق صنعاء.