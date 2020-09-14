حزب "شينزو آبي" يختار خليفته.. و"سوجا" الأبرز

يصوت الحزب الحاكم في اليابان، الإثنين، لاختيار زعيم جديد له والذي سيصبح بشكل فعلي رئيس الوزراء المقبل خلفا لرئيس الحكومة المستقيل شينزو آبي.



وتشير توقعات كبيرة إلى فوز يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء وأحد المساعدين الأوفياء لآبي برئاسة الحزب "الديمقراطي الحر" وسط منافسة على المنصب مع كل من وزير الدفاع السابق، شيجيرو ايشيبا ، ووزير الخارجية السابق، فوميا كيشيدا.

وقال سوجا (71 عاما) إنه سيواصل السياسات الاقتصادية والخارجية الرئيسية لآبي ومن المتوقع حصوله على معظم أصوات نواب الحزب الديمقراطي الحر البالغ عددهم 349 نائبا ومن المرجح أن يفوز بغالبية 141 صوتا من الفروع المحلية للحزب.



ومن المؤكد بشكل فعلي أن يتم انتخاب الفائز في سباق زعامة الحزب الديمقراطي الحر رئيسا للوزراء خلال تصويت يجريه البرلمان يوم الأربعاء بسبب الأغلبية التي يحظى بها الحزب في مجلس النواب. وسيكمل فترة آبي كزعيم للحزب حتى سبتمبر/ أيلول 2021.

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وأعلن آبي أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة الشهر الماضي أنه سيستقيل بسبب سوء حالته الصحية منهيا فترة استمرت نحو ثماني سنوات.

وقال سوجا إنه سيواصل استراتيجية آبي المتعلقة بالسياسة النقدية شديدة اليسر والإنفاق الحكومي والإصلاحات في الوقت الذي يتصدى فيه لتحديات كوفيد-19 والركود الاقتصادي إضافة إلى مواجهة مشكلات مزمنة مثل شيخوخة السكان في اليابان وانخفاض معدل المواليد.

ويواجه سوجا الذي تنقصه الخبرة الدبلوماسية تحديات جغرافية سياسية مثل بناء علاقات مع الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر /تشرين الثاني وتحقيق توازن بين تنامي القوة البحرية الصينية والترابط الاقتصادي بين البلدين.

وتدور تكهنات بأن سوجا سيدعو لانتخابات مبكرة لمجلس النواب في الشهر المقبل لتعزيز فرص فوزه بفترة كاملة تستمر ثلاث سنوات كزعيم للحزب الديمقراطي الحر العام المقبل.

ولا بد من إجراء انتخابات مجلس النواب بحلول أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2021 .