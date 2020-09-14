المجر تشارك في توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المجر مشاركتها في توقيع معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن غدًا الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، الأحد، إن الوزير سيكون الوحيد من بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي سيحضر حفل توقيع معاهدة السلام في واشنطن.

وأضاف ماتي باتشولاي، لوكالة "إم.تي.آي" المجرية للأنباء: "بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره الوزير الوحيد من الاتحاد الأوروبي، سيحضر الوزير بيتر زيجارتو حفل التوقيع في البيت الأبيض الثلاثاء".

ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، حفل توقيع معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض.

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ومثلت معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، التي جرى توقيعها في 13 أغسطس/آب الماضي، حسب تصريحات قادة وزعماء العالم شرقا وغربا "خطوة تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل رسم هذا البلد الساعي أبدا لاستشراف المستقبل لا انتظاره، حدود المبادرة بالتأكيد على أن القرار يشكل عملا سياديا لدولة حرة من أجل قطع الطريق على المزايدات في سوق المتاجرين بالقضية الفلسطينية.



قرار سيادي للإمارات لم يغفل حقوق الشعب الفلسطيني بالتأكيد على وقف خطة إسرائيلية لضم أراض فلسطينية لكن أيضا دون ادعاء أو متاجرة بآلام شعب عربي يعاني الحصار وتكالب الطامعين في كسب نقاط على طاولة القمار السياسي.