نتنياهو يغادر إلى واشنطن لتوقيع معاهدة السلام

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للتوقيع على معاهدة السلام بين بلاده والإمارات والبحرين.

ولم يدل نتنياهو، الذي وصل إلى الطائرة برفقة زوجته سارة، بأي تصريحات للصحفيين، فيما وضعت الأعلام الإماراتية والبحرينية والأمريكية والإسرائيلية عند سلم الطائرة في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

وقبيل مغادرته، قال نتنياهو على حسابه باللغة العربية في "تويتر": "أسافر لتحقيق السلام مقابل السلام وتوصلنا إلى اتفاقيتي سلام خلال شهر واحد فقط. هذا هو عصر جديد".

وأضاف نتنياهو: "هذه الاتفاقيات ستوحّد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي وهي ستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة".

وغادر الوفد الإسرائيلي الذي ضم أيضا رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي مائير بن شبات ورئيس "الموساد" يوسي كوهين على متن الطائرة التي عليها عبارة "سلام" باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.

وقال رئيس "الموساد" يوسي كوهين إنه يأمل توقيع مزيد من الدول العربية اتفاقات سلام مع إسرائيل.



من جهته، قال الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، في رسالة مصورة: "يغادر نتنياهو إلى واشنطن حيث سيتم يوم الثلاثاء التوقيع على اتفاقيتي السلام التاريخيتين بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وبكل تأكيد هذا سيفتح صفحة جديدة بتاريخ المنطقة وتاريخ العلاقات الإسرائيلية - العربية".



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وتابع جندلمان القول: "نحن نتطلع إلى توسيع دائرة السلام".

وفي وقت سابق، وصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مساء الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين للتوقيع على معاهدة السلام.

الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل.





ومثلت معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، التي جرى توقيعها في 13 أغسطس/آب الماضي، حسب تصريحات قادة وزعماء العالم شرقا وغربا "خطوة تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

والجمعة، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية مشتركة، "على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

وأكد بيان صادر عن الدول الثلاث أن "هذه الخطوة تعتبر تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث إن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".