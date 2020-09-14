الجيش العراقي يتصدى لهجوم داعشي جنوبي سامراء

أحبط الجيش العراقي، مساء الأحد، هجوما لتنظيم داعش الإرهابي جنوبي مدينة سامراء (شمال).

ووفق وكالة الأنباء العراقية فإن قوات اللواء 41 تصدت لهجوم شنته عصابات داعش الإرهابية جنوبي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وأشارت إلى أن الاشتباكات مستمرة مع العناصر الإرهابية بمنطقة تل الذهب جنوبي المدينة.

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وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده.

وبين الحين والآخر، يطلق العراق عمليات عسكرية لملاحقة فلول التنظيم كان أحدثها "أبطال العراق" لملاحقة فلول داعش الإرهابي في بؤر وجوده شمال وغرب البلاد.