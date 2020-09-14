​​عرض الفيلم الوثائقي "جيش الشمس" في مكتبة القاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

عرض في مكتبة القاهرة الكبرى، الجزء العاشر من الفيلم الوثائقي "جيش الشمس"، أمس السبت، في مقر المكتبة بالزمالك.

وقال مدير عام المكتبة ياسر عثمان، في تصريح اليوم الأحد، إن المكتبة تحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات ضمن برنامجها الشهرى، وتعرض في السبت الثاني من كل شهر فيلم وثائقي، عن حقيقة بطولة وفداء من أجل وطننا الغالي مصر، بهدف ترسيخ القيم المصرية الأصيلة، وتعريف جيل الشباب بتضحيات وبطولات الجيش المصري.

و"جيش الشمس" ضمن سلسلة أفلام "رجال من ذهب"، من إعداد وإخراج اللواء أركان حرب محمد محمود عمر، والتي توثق عدد كبير من بطولات حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، من أجل استلهام روح حرب أكتوبر المجيدة، وبث معاني البطولات والفداء في نفوس النشء والشباب وسماع قصص وروايات البطولات من أبطالها الحقيقيين.