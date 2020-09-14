إصابات "كورونا" عربياً تقترب من 1.5 مليون حالة.. ووفيّات العراق تتجاوز 8 آلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

شهد منحنى الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجدّ (كوفيد-19)، في الدول العربية تسجيل 13 ألفاً و93 حالة جديدة، لترتفع حصيلة المُصابين إلى مليون و429 ألفاً و285 حالة، في الوقت الذي وصل فيه عدد الوفيّات إلى 26 ألفاً و155 حالة، حتى يوم الثالث عشر من سبتمبر الجاري، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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وبات العراق على أعتاب الـ 300 ألف إصابة بـ"كوفيد-19"، بعد تسجيل 3 آلاف و531 حالة جديدة، ارتفع معها منحنى الإصابات إلى 290 ألفاً و309 حالة، علماً بأنه يأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية في عدد الإصابات جراء الوباء. فيما بلغت حصيلة وفياته 8 آلاف و14 حالة، وهي أعلى حصيلة وفيّات عربياً، بنسبة 30%.

ولم تسجّل كلّ من السودان وموريتانيا وجزر القمر إصابات أو وفيّات جديدة ليوم 13 سبتمبر الجاري.