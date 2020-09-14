السودان يسجل ٤٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٤٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء ٢٦ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأحد عن التقرير الوبائي لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٤٣ إصابة في الخرطوم، و٣ إصابات في الولاية الشمالية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ١٦٨٥ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و ٥١٦ حالة، بينها ٨٣٥ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٦٧٥٧ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.