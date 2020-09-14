تركيا: سفينة "القانوني" تقترب من التنقيب في البحر الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، بدء العد التنازلي لانطلاق سفينة "القانوني" نحو البحر الأسود من أجل التنقيب عن الطاقة.
وقال دونماز عبر تويتر، الأحد: "لقد بدأ العد التنازلي. أسطولنا الذي يعد رمز استقلالنا بمجال الطاقة في بحارنا، سوف يزداد قوة مع عضوه الجديد"، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
وأضاف الوزير: "سفينتنا القانوني للتنقيب التي تتواصل أعمال تجهيزها، ستبدأ أعمال تنقيبها في البحر الأسود وستضفي قوة على قوة (سفينة) الفاتح".
وانضمت سفينة "القانوني" إلى صفوف مؤسسة البترول التركية مطلع العام الجاري، ليرتفع بذلك عدد السفن التركية المخصصة للتنقيب إلى 3 سفن.
ومنتصف أغسطس الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سفينة "الفاتح"، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود.
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