بالصور- إحباط تهريب كمية من مخدر الماريجوانا وخمور بميناء الدخيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أحبطت الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك ميناء الدخيلة في الإسكندرية، محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا وعدد من زجاجات المشروبات الكحولية "خمور"، وذلك بالمخالفة لقوانين المخدرات والجمارك والاستيراد والتصدير.

وكانت معلومات وردت لرجال الجمارك تفيد محاولة المدعو "أ.م.ح" إدخال أصناف مخالفة، محظور استيرادها، ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 10672 لسنة 2020 "أمتعة شخصية" واردة من نيويورك بأمريكا، عبارة عن 2 بالته بوزن 150 كيلو جرام.

وبتفتيش الأمتعة من خلال لجنة جمركية تبين وجود 6 أكياس بكل كيس 30 جرام من مخدر الماريجوانا بإجمالي 180 جرام المحظور استيراده، فضلا عن 4 زجاجات خمور وعدد من علب السجائر الأجنبية ماركات متنوعة مخبأه داخل الطرود.

قرر السيد العوف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات.