بسبب صرف إعانات الفصل الدراسي.. "التكافل" تتصدر تريند السعودية

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، تريند بعنوان "تكافل"، بعدما أعلت مؤسسة تكافل الخيرية السعودية، إعانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، حيث يتم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس.

وأكد مؤسسة تكافل، في بيان لها، على أنإعانات الفصل الدراسي الأول ما يقارب 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتجاوز 135 مليون ريال.

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وأعتبرت المؤسسة، أن الدعم هو الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة.

وأوضحت، أن هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة الذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب.