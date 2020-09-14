وفاة أردوغان تثير الجدل على تويتر وجوجل

أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعدما هاجمه الإعلامي عمرو أديب في حلقته ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر".

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تصدر هاشتاج "وفاة أردوغان" في مصر، والتي تمت نفي تلك الشائعة.

أبو مازن كتب " اردوغان قذر

يستغل الاخوان ولا يدمعهم كما يتصورون".

قال حساب آخر " بعد كل عنتيريات #أردوغان وتهديداته #تركيا ترضخ لـ #اليونان وتسحب سفينة التنقيب "أوروك ريس".

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عماد أحمد كتب " جايب فضايح أردوغان وهو بيهد المساجد والبيوت اتفرجو على الفيديوهات إلى بيزعها بس طبعا مش

وكتب حساب أخر " عني أنت تقبل اردوغان يستعين بعلاقاته مع الصهاينه وتبادله التجاري ضد العرب وقول اردوغان للإتحاد الاروبي قبل شهر على الاتحاد الاروبي التعاون معنا في ليبيا يقصد ضد الشعب الليبي ومصالح مصر وامنها القومي في ليبيا هل توافق او ترفض هذا".

أما حساب برنامج الحكاية قال " عمرو أديب: إحنا مشكلتنا مع القاتل الديكتاتور حرامي الثروات أردوغان".