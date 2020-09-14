131 انتهاكا حوثيا في تعز

أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) عن توثيقه 131 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان طالت مدنيين بمحافظة تعز خلال شهر أغسطس الماضي2020، وقال مصدر لـ»دوت الخليج»، إن هناك انتهاكات قد تم رصدها وأخرى تكاد تكون مماثلة لم يتم رصدها.

وقال المركز إن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 23 مدنيا بينهم امرأة و5 أطفال.

و تسببت ميليشيا الحوثي بمقتل 9 مدنيين بينهم طفلين. وتنوعت طرق القتل سواء بالقذائف المدفعية، وبرصاص قناص، والإعدم والتعذيب، والاغتيال وبالرصاص المباشر.

وقتل مسلحون خارج إطار الدولة 4 مدنيين بينهم طفل برصاص مباشر، وقد استخدموا عبوة ناسفة للبعض، وتسببت فصائل متعددة تتبع الجيش الحكومي في مقتل 3 مدنيين أثناء الاشتباكات فيما بينها، وقتلت امرأة بالقصف المدفعي وقتل طفلين جراء انفجار قنبلة يدوية زرعها مجهولون.

60 مصابا

رصد الفريق الميداني للمركز إصابة 60 مدنيا بينهم 3 نساء و7 أطفال، تسببت ميليشيا الحوثي بإصابة 9 منهم بينهم امرأة و4 أطفال، أصيب 5 منهم بينهم امرأة وطفلان برصاص قناص، فيما أصيب 4 من المدنيين بينهم طفلين

وأصاب مسلحون خارج إطار الدولة 16 مدنيا بينهم امرأة برصاص مباشر، كما أصيب 8 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة، وتسبب مسلحون مجهولون بإصابة 6 مدنيين برصاص مباشر و5 آخرين بانفجار عبوة ناسفة.

واصيب 3 مدنيين برصاص أفراد مجهولين فيما تسببت الاشتباكات الدائرة بينهم بإصابة 13 مدنيا بينهم امرأة و3 أطفال.

حالة اختطاف

وثق الفريق حالة اختطاف واحدة ارتكبها مسلحون يتبعون فصائل متعددة في الجيش الحكومي، كما وثق ثلاث حالات اعتداء ارتكب كل حالة منها مسلحو الحوثي ومسلحون خارج إطار الدولة.

وسجل المركز حالتي اغتصاب لأطفال ارتكبها مسلحون يتبعون ميليشيا الحوثي كشف عنها ناشطون ومنظمة سياج.

42 حالة انتهاك

رصد الفريق وقوع 42 حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة، منها 5 حالات لممتلكات عامة حيث تم اقتحام مكتب الصحة العامة وطرد موظفيه وإغلاقه، واقتحام معهد تدريب وتأهيل ونهب محتوياته ونهب سيارة إسعاف وطاقمين عسكريين من قبل أفراد يتبعون فصائل متعددة.

وتم رصد 37 حالة انتهاك لممتلكات خاصة حيث تضررت 5 منازل و7 مركبات و6 خزانات مياه بشكل جزئي نتيجة إطلاق وابل من الرصاص من قبل ميليشيا الحوثي، وتضرر مطعم بشكل جزئي نتيجة هذا القصف.

وتم إحراق منزل واقتحام صيدلية ومحل مفروشات وتكسيرهما واقتحام منزل ونهب محتوياته وتضرر 3 منازل و4 مركبات بإطلاق وابل من الرصاص من قبل مسلحين خارج إطار الدولة.

وتم اقتحام 6 منازل ونهبها ومحل تجاري من قبل أفراد يتبعون فصائل متعددة.

دائرة الفوضى

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أشار التقرير الشهري الصادر عن المركز بعنوان «تعز في دائرة الفوضى والانفلات» إلى تعاظم حالة الانفلات الأمني في تعز خلال شهر أغسطس بشكل لم يسبق لها مثيل، حيث دخلت كثير من مناطق تعز دائرة الفوضى.

وأكد التقرير أن ما يثير القلق أكثر في تعز هو تعزيز اللبس وما تقوم به مجاميع مسلحة من انتهاكات حقوق الإنسان وصلت إلى حد القتل وارتكاب جرائم يمكن تصنيفها كجرائم ضد الإنسانية.

ورصد الفريق مقتل 4 جنود تسبب مسلحون خارج إطار الدولة بمقتل 3 منهم وقتل آخر وإصابة 14 آخرين استهدف مسلحون مجهولون 4 منهم، كما استهدف أفراد في الجيش الحكومي اثنين آخرين وأصيب 8 آخرون في اشتباكات مع مسلحين خارج إطار الدولة.

محاولة اغتيال

رصد الفريق للمركز حالتين لمحاولة اغتيال حيث نجا محمد خالد حميد عقلان 20 عاما جندي في الشرطة العسكرية من محاولة اغتيال من قبل مسلحين خارج إطار الدولة في الجحملية بصالة، كما نجا العميد محمد سالم الخولاني من محاولة اغتيال في كمين نصبه مسلحون مجهولون في مفرق جبل حبشي سقط على إثرها 3 جرحى من مرافقيه اثنان منهم في حالة خطيرة.

وتطرق التقرير الى استمرار غياب المساءلة من وزارات معنية، وتنصل القيادات السياسية والعسكرية بمحافظة تعز من مسؤولية جرائم القتل وعدم وجود تحرك حقيقي لوقف تلك الجرائم أو اتخاذ الجدية الكاملة في تحقيق المساءلة بعد وقوعها، حيث تبقى عملية غياب المساءلة البوابة الأبرز لاستمرار الفوضى.

القائمون بالانتهاكات بمحافظة تعز

ميليشيا الحوثي

مسلحون خارج إطار الدولة

مظاهر الانتهاكات في تعز

القتل

الاختطاف

الاغتصاب

محاولات اغتيال

إتلاف وسرقة الممتلكات العامة والخاصة