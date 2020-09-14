استمرار الجهود للتوصل إلى تسوية النزاع في ليبيا

مع استمرار الاتفاقات والدعوات لوقف إطلاق النار في ليبيا، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن دعم بلاده المطلق لكافة الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في ليبيا، بما في ذلك المشاورات الليبية-الليبية في المغرب.

مصرحا، أثناء مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأرمني زهراب مناتساكانيان، بأن مصر تدعم كل المساعي الرامية للتوصل إلى حل الأزمة في ليبيا ولا تتحفظ على أي طرف ليبي يشارك في العملية السياسية.

مؤكدا تمسك مصر بإيجاد حل سياسي ليبي-ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة ضمان وحدة أراضي البلاد واحترام القرارات الدولية ذات الصلة.

الوضع العسكري

قال شكري إن مصر «تدخلت لتثبيت الوضع العسكري في ليبيا»، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود «تدخلات خارجية لخدمة سياسات توسعية في ليبيا» وتابع أن هناك «من يجلب مقاتلين أجانب وتنظيمات إرهابية إلى ليبيا».

موجها انتقادات جديدة إلى تركيا، محملا إياها المسؤولية عن انتهاج «سياسات توسعية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة».

بقوله إن «الأهم هو الأفعال وليست التصريحات»، مضيفا: «إذا لم تتوافق التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية لها».

اتفاق شامل

تقدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بالشكر لملك المغرب الملك محمد السادس والشعب المغربي على جهودهم المستمرة وسعيهم الجاد لتقريب وجهات النظر بين الليبيين من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأعلن وفدا مجلس الدولة ومجلس النواب في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي في بوزنيقة عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

تسوية سياسية

جاء في البيان الختامي المشترك الذي تلاه إدريس عمران عن مجلس النواب الليبي - بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة- أن الطرفين اتفقا أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

ودعا الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وقف إطلاق النار في ليبيا 2020:

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