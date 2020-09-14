اعتقال 91 مطلوبا ومصادرة أسلحة في العراق

وأفاد في بيان صحفي بأن هذه العمليات التي تركزت في مناطق جنوب وغرب وشمال مدينة البصرة حققت أهدافها بالشكل المطلوب ضمن قاطع المسؤولية، مشيرا إلى أن التعليمات سمحت لكل صاحب منزل الاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف واحد.
15 فبراير 2020
اعتقال 5 قياديين من «داعش» في الموصل
تم اعتقال خمسة قادة من تنظيم «داعش»، بينهم سوريان في أحد المنازل بالبلدة القديمة في مدينة الموصل الشمالية.
26 أبريل 2020
اعتقال 22 شخصا ومصادرة أسلحة شمال غربي كركوك
20 مايو 2020
بغداد تعلن اعتقال قيادي بارز في «داعش»
«المدعو عبدالناصر قرداش المرشح لخلافة الإرهابي أبي بكر البغدادي».
25 يونيو 2020
الأمن العراقي يداهم مقر كتائب «حزب الله» ويعتقل 13 من عناصره
داهمت القوات مقر فصيل تدعمه إيران جنوبي بغداد، وصادرت صواريخ واعتقلت 13 من عناصر الفصيل.
13 سبتمبر 2020
الجيش العراقي يحبط عملية تسلل لـ«دواعش» من سورية
مقتل «والي صلاح الدين» في التنظيم... واعتقال «إرهابي بارز» في كركوك
إحباط عملية تسلل من سورية قام بها تنظيم «داعش» تتضمن نقل أسلحة وأدوية ونساء إلى العراق.
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