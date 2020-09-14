باكستان تحتج على عمليات القصف الهندية

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار عدة مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما أدى إلى مقتل مواطن باكستاني وإصابة أربعة بجروح، مبينًا أن القوات الهندية استخدمت الأسلحة الثقيلة ومدفعية الميدان في عمليات القصف، وأنها قصفت المناطق المأهولة بالسكان بشكل متعمد.
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