بكين تتهم الولايات المتحدة بتشويه سمعتها

أعربت بكين عن معارضتها الشديدة لتقرير نشرته، مؤخرا، وزارة الدفاع الأمريكية تحت عنوان «تطورات عسكرية وأمنية تتعلق بجمهورية الصين الشعبية لعام 2020».

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في بيان، على أن هذا التقرير يمثل دليلا آخر على نية الولايات المتحدة تشويه سمعة الصين وجيشها.

وأشار المتحدث إلى أن تقرير البنتاجون يتضمن معلومات خطأ بشأن العلاقات بين الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وقواتها المسلحة، إضافة إلى التفسير الخطأ للسياسات الدفاعية والاستراتيجية العسكرية الصينية، مع تضخيم ما تم وصفه بـ»الخطر العسكري الصيني».

ولفت المتحدث إلى إصدار الولايات المتحدة سلسلة تقارير مماثلة خلال العقدين الماضيين، واصفا ذلك «استفزازا وعمل هيمنة صارخا».