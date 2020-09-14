بكين تتهم الولايات المتحدة بتشويه سمعتها

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في بيان، على أن هذا التقرير يمثل دليلا آخر على نية الولايات المتحدة تشويه سمعة الصين وجيشها.
وأشار المتحدث إلى أن تقرير البنتاجون يتضمن معلومات خطأ بشأن العلاقات بين الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وقواتها المسلحة، إضافة إلى التفسير الخطأ للسياسات الدفاعية والاستراتيجية العسكرية الصينية، مع تضخيم ما تم وصفه بـ»الخطر العسكري الصيني».
ولفت المتحدث إلى إصدار الولايات المتحدة سلسلة تقارير مماثلة خلال العقدين الماضيين، واصفا ذلك «استفزازا وعمل هيمنة صارخا».
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