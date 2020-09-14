إيران تؤجل محاكمة نازنين زاغري

ولم تصدر السلطات الإيرانية على الفور أي تعليق، بعد ما قال راتكليف إن زوجته تواجه محاكمة ثانية بتهمة «نشر دعاية ضد النظام».
وجاء في بيان راتكليف أنه «من السابق جدا لأوانه إعطاء تفسيرات للتأجيل، باستثناء أن الأمر يبقى لعبة كر وفر بين الحكومات، فيما نعيش نحن حياتنا كمجرد طعم».
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