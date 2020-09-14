“الصحة العالمية”: رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية

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منظمة الصحة العالمية
يرتفع يومياً عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وبشكل كبير.
وفي السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم اليوم الأحد.
إذ بلغ العدد 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة. وذكرت المنظمة عبر موقعها الالكتروني أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.
وارتفع العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري في بيان: “وصل إقليمنا هذا الأسبوع إلى مرحلة مهمة أخرى، إذ تجاوز عدد حالات الإصابة بمرض (كوفيد- 19) مليوني حالة”.
وطالبت المنظمة البلدان الـ22 في المنطقة بـ”مواصلة تنفيذ تدابير الوقاية المعروفة والمُثْبَتة”؛ خصوصاً مع بدء العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء وموسم عدوى الإنفلونزا.
وقال المنظري إن “هناك بلداناً عديدة نجحت في السيطرة على سريان المرض قبل بضعة أشهر، منها المغرب وتونس والأردن ولبنان؛ لكنها تشهد الآن تسارعاً في وتيرة ظهور الحالات”.
وأضاف أن “بلداناً أخرى تشهد اتجاهات متزايدة، مثل ليبيا والأرض الفلسطينية المحتلة والبحرين والإمارات العربية المتحدة”.
وحتى الآن، أودى فيروس كورونا المستجد بنحو 900 ألف شخص في العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر حسب إحصاءات المنظمة.
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