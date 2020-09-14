عائدات النفط الإيرانية تشهد تراجعاً قياسياً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 3 ساعات

كشف الرئيس الايراني حسن روحاني، ،خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي أن عائدات النفط التي تشكل أهم مورد للدولة، تراجعت بأكثر من النصف وهو ما يزيد من متاعب الاقتصاد الذي يخضع لعقوبات أميركية صارمة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن طهران كانت تراهن على مداخيل نفطية تقارب 53 مليار دولار في فترة الاثني عشر شهرا التي انتهت في مارس 2019، الا انها حققت عائدات تزيد قليلا عن 20 مليار دولار.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن دخل بلاده من النفط في سنة 2011 كان يصل إلى 120 مليار دولار، وهو رقم يزيد بواقع الأضعاف عن المستوى الحالي.

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ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات على كل من يشتري نفط إيران، توقفت إيران عن تقديم بيانات بشأن إنتاج النفط وتصديره إلى الخارج.

وبحسب بيانات شبكة “بلومبرغ” فإن الصين ما زالت أبرز وجهة للنفط الإيراني الذي يواجه قيودا أميركية غير مسبوقة، بسبب خشية المشترين من العقوبات.

وفي ايار 2018، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي بسبب ما اعتبره تماديا من إيران في سلوكها العدائي بمنطقة الشرق الأوسط. وتراهن واشنطن على العقوبات الاقتصادية ضد إيران من أجل دفع طهران إلى الجلوس لطاولة المفاوضات، لكن الحكومة الإيرانية تكرر أنها لن تجلس إلى التفاوض تحت لغة التهديد الأميركي.