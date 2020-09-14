كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا.. الأردن تسجل 252 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردن، اليوم الأحد، تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3314 إصابة.

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر أن حالات الإصابة الجديدة تعود ل4 أردنيين قادمين من الخارج، و248 حالة محلية سُجلت في عدد من المحافظات الأردنية، مشيرا إلى تسجيل 50 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2194 حالة، كما سُجلت حالتي وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 24 حالة..

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 29,103 مليون إصابة، بينهم أكثر من 926 ألف حالة وفاة، وأكثر من 20,942 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.