كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير خارجية لوكسمبورج يطالب تركيا بوقف الاستفزازات بشرق المتوسط: انتهى وقت الفرص.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، إن تركيا تقوم باستفزازات شديدة الخطورة في شرق المتوسط مرجح أن تشعل المنطقة.

وقال "أسلبورن"، خلال لقائه مع مراسل قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن الجيش اليوناني لا يريد إشعال حرب وملتزم بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع استفزازات أنقرة.

وتابع وزير خارجية لوكسمبورج،: "الاتحاد الأوروبي يدعم اليونان بلا حدود، ونقول لأنقرة لن نضحي باليونان مهما كلفنا الأمر»، مضيفا «لم نكن نتوقع استغلال حكومة أردوغان لأزمة اللاجئين، ويهددنا أردوغان بالأزمة".

وأكمل: "الاتحاد الأوروبي منح تركيا مهلة أخيرة وإلا ستكون العقوبات رادعة، ربما تأخرنا قليلا لكن الاتحاد يعمل بتأني دائما"، مشيرا إلى أن ألمانيا قررت قيادة الصحوة الأوروبية ضد الاستفزازات التركية.

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وأردف وزير خارجية لوكسمبورج،: "الاتحاد لديه اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري، ولن نلعب دور المتفرج أمام استفزازات تركيا"، مشيرا إلى أن اليونان ستستخدم حق الفيتو ضد أي قرار ضد بيلاروسيا.

وتابع: "اشتعال مواجهة عسكرية بين تركيا واليونان يسفر عنه نتائج كارثية، ويجب تطبيق عقوبات قاسية على أنقرة".

وواصل وزير خارجية لوكسمبورج،: "نتفهم الغضب اليوناني ولن نتركهم، لكن لا يمكن إنهاء الأزمة بالتدخل العسكري، الخوف من نشوب حرب عسكرية مشروع، لكن هذا لا يمثل سببًا كافيًا لترك أنقرة تفعل ما تشاء"، معلقًا: "انتهى وقت الفرص لتركيا إما الاستجابة أو العقوبات الأوروبية".

