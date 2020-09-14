البطولة الوطنية.. اتحاد الفتح الرياضي يتعادل مع ضيفه رجاء بني ملال

تعادل فريق اتحاد الفتح الرياضي مع ضيفه فريق رجاء بني ملال بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الأحد، على أرضية المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم مؤجل الدورة ال21 من البطولة الوطنية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدف فريق اتحاد الفتح الرياضي جوزيف كامبوس (د50 ض ج)، فيما عدل النتيجة لفريق رجاء بني ملال عبد السلام بنجلون (د85 ض ج).

ورفع فريق اتحاد الفتح الرياضي رصيده ،عقب هذا التعادل، إلى 37 نقطة في المركز الخامس، في حين ظل فريق رجاء بني ملال في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.